Torna la Coppa del Mondo su Pista: 13 azzurri convocati per Cali

1 Minuti per leggerlo

Il calendario della Coppa del Mondo su Pista riprenderà con la terza tappa in programma a Cali in Colombia dal 17 al 19 febbraio prossimi. Gli azzurri convocati dai commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa sono complessivamente 13, divisi in 7 donne e 6 uomini. Questi i nomi degli atleti selezionati:

UOMINI

Bertazzo Liam (Wilier Triestina)

Ceci Francesco (G.S. Fiamme Azzurre)

Ganna Filippo (Uae Abu Dhabi)

Lamon Francesco (Team Colpack)

Plebani Davide (Beltrami Tsa Argon 18 Tre Colli)

Scartezzini Michele (Sangemini – M.G. K Vis)

DONNE

Andreotti Maila (Jam’s Bike Team Buja)

Barbieri Rachele (Cylance Pro Cycling)

Bartelloni Beatrice (G.S. Fiamme Oro)

Frapporti Simona (G.S. Fiamme Azzurre)

Pattaro Francesca (Bepink)

Valsecchi Silvia (Bepink)

Vece Miriam (Valcar Pbm)