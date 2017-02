L’ex campione belga Serge Baguet è morto a 47 anni

Dal Belgio è giunta la notizia della morte di Serge Baguet: professionista prima dal 1991 al 1996 e poi dal 2000 al 2007 (in mezzo un’esperienza come riparatore di tetti) il nativo di Brakel si è imposto in una dozzina di corse fra cui la frazione di Montluçon al Tour de France 2001 e il campionato belga in linea 2005.

Ritiratosi nel 2007 dopo un biennio con la Quick Step (in precedenza undici stagioni con la Lotto), per Baguet i problemi sono iniziati nell’ottobre 2014 quando, durante una vacanza in Spagna, è stato operato d’urgenza all’appendicite e all’intestino. Negli esami susseguenti a tale intervento è stato scoperto che all’interno dell’intestino si celava un tumore: dopo i primi segnali positivi con la scomparsa, tramite chemioterapia, della malattia, la situazione è peggiorata nello scorso mese di gennaio con il ritorno del cancro, che non ha lasciato speranza al quarantasettenne.