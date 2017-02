Nei campionati sudafricani a crono titoli per Impey, De Bod e Moolman

1 Minuti per leggerlo

Nella giornata odierna a Wellington, nei dintorni di Città del Capo, sono iniziati i campionati sudafricani su strada. Nella prova élite a cronometro si è imposto sulla distanza di 39.6 km Daryl Impey: il trentaduenne della Orica-Scott, al sesto titolo della specialità negli ultimi sette anni, ha rifilato 1’57” all’ex Vini Fantini Willie Smit e 2’43” a Reinardt Janse van Rensburg (Team Dimension Data).

Tra gli under 23, impegnati sulla medesima distanza, bis per Stefan De Bod: il promettentissimo ventenne della Dimension Data for Qhubeka ha fatto segnare un tempo migliore del secondo piazzato tra gli élite. Con lui sul podio salgono Nicholas Dlamini (anch’egli del vivaio della Dimension Data) a 1’28” e Morne Van Niekerk a 2’49”.

Senza storia la competizione femminile, la cui lunghezza è stata di 27.1 km: per la quarta volta in cinque anni la migliore è Ashleigh Moolman. La trentunenne della Cervélo-Bigla ha distanziato di 3’09” Juanita Venter e di 4’18” Brittany Peterson. Le prove in linea saranno disputate sabato e domenica.