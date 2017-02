Bani e Lunardon trovano squadra: correranno a Taiwan con la RTS Monton

Dopo non aver ottenuto la riconferma con l’Amore e Vita-Selle SMP, per Eugenio Bani e Paolo Lunardon il futuro rimane comunque in sella: il ventiseienne toscano e il venticinquenne veneto continueranno a pedalare nella medesima formazione, seppur in un altro continente. Il duo si è infatti legato alla RTS-Monton Racing Team, compagine Continental taiwanese dall’organico internazionale (oltre a loro ci sono cinque taiwanesi, quattro colombiani, un kazako, un neozelandese, un sudcoreano).