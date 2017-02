Positivo l’iraniano Emami: la Pishgaman Giant rischia la sospensione

Con un comunicato l’UCI annuncia la positività di Rahim Emami: il trentaquattrenne iraniano è stato beccato al Jelajah Malaysia di metà ottobre 2016 (in cui ha vinto la frazione iniziale) a steroidi anabolizzanti. Il corridore, vincitore a fine novembre di due tappe e della generale del Tour of Fuzhou, è stato sospeso come da prassi in attesa del processo. Per la sua formazione, la Pishgaman Giant, si tratta della seconda positività di un proprio elemento in dodici mesi (Naser Rezavi è stato squalificato nel maggio scorso per quattro anni); la compagine asiatica rischia una sospensione dai 15 ai 45 giorni.