Doppietta Delio Gallina: in Marocco vince Marengo, secondo Galdoune

In una giornata da tregenda, con pioggia battente e temperatura di 9° decisamente insolita data la località, la Delio Gallina Colosio Eurofeed continua a dimostrarsi una squadra under 23 di valore. La compagine lombarda, tradizionale protagonista delle prove marocchine, ha dominato il Trophée de l’Anniversaire, penultimo appuntamento della Challenge du Prince, conquistando le prime due piazze.

A vincere, conquistando il primo successo in sei stagioni tra i dilettanti, è stato Umberto Marengo: il ventiquattrenne piemontese ha attaccato nella parte conclusiva del circuito finale, in una giornata lunga 125 km. A 15″ è giunto il compagno di squadra marocchino Ahmed Galdoune. Terza posizione per il britannico Charlie Meredith (VC Toucy), arrivato a 20″ con il turco Ahmet Örken (Torku Sekerspor) e il canadese Edward Walsh (Nazionale canadese).

Completano la top 10, in una gara con solo ventuno atleti giunti al traguardo, il marocchino Bader Iferd (Maroc Regional Centre) a 2’04”, il canadese Derek Gee (Nazionale canadese) a 2’09”, l’italo-russo Ivan Balykin (Torku Sekerspor), l’azzurro Filippo Tagliani (Delio Gallina Colosio Eurofeed) e il canadese Adam Jamieson (Nazionale canadese) a 2’10”.