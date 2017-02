Heidi Dalton è la nuova campionessa su strada del Sud Africa

La giovane sudafricana Heidi Dalton, classe 1995, ha conquistato oggi il primo titolo nazionale nella categoria élite nella gara su strada dopo essersi piazzata al quarto posto nella prova a cronometro. In un caldo torrido, la Dalton è riuscita ad avvantaggiarsi dal gruppo di testa all’ultimo giro e non è più stata raggiunta anche perché dietro hanno iniziato a controllarsi per i piazzamenti: la volata per la seconda posizione, a 3’38” dalla vincitrice, è stata vinta dalla campionessa uscente An-Li Kachelhoffer davanti alla favorita Ashleigh Moolman che nel corso della gara ha provato più volte ad attaccare e fare selezione.