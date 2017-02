Mirko Celestino è il nuovo commissario tecnico per la Mountain Bike

1 Minuti per leggerlo

La prima riunione del consiglio federale del quarto quadriennio targato Di Rocco ha preso delle decisioni importanti riguardo al settore fuoristrada: cambiano difatti i tecnici per la MTB e per la BMX. Ed il nome che sostituirà Hubert Pallhuber è altrettanto altisonante: si tratta del ligure Mirko Celestino, prossimo ai 43 anni, il quale dopo una fulgida carriera su strada, che l’ha visto vincere il Giro di Lombardia nel 1999, si è dedicato alla disciplina Marathon, raccogliendo un argento ed un bronzo nei mondiali di categoria nel biennio 2010-2011.

Invece per la BMX il posto di Ludovic Laurent passa a uno dei suoi assistenti: Francesco Gargaglia, 34 anni, perugino.