Brutto infortunio in allenamento per la britannica Molly Weaver

La ciclista britannica Molly Weaver è stata vittima di un brutto infortunio durante un allenamento in Spagna nella zona di Girona. L’atleta classe 1994 del Team Sunweb è attualmente in ospedale dove le è stato diagnosticata una commozione cerebrale e fratture allo sterno e alle vertebre: esclusa invece la frattura della clavicola. Nei prossimi giorni i medici dell’ospedale dove si trova ricoverata, sottoporranno la Weaver ad ulteriori esami in modo da fornire una prima stima sui tempi di recupero.