Titolo sudafricano in linea a Reinardt Janse van Rensburg, tra gli under ancora De Bod

Ultima giornata di gare per i Campionati sudafricani di ciclismo su strada: a Wellington, nelle immediate vicinanze di Città del Capo, la vittoria si è giocata in uno sprint a due. A prevalere al termine dei 179.5 km è stato Reinardt Janse van Rensburg: il ventottenne del Team Dimension Data ha tagliato il traguardo assieme al giovane talento Stefan De Bod (Dimension Data for Qhubeka), il quale si consacra campione tra gli under 23 e continuando il filotto di quattro titoli nazionali (fra linea e cronometro) in bacheca.

I due hanno attaccato ai meno 50 km dal termine, portando con loro solo Willie Smit; l’ex Vini Fantini ha però perso contatto attorno ai meno 20 km, chiudendo la prova al terzo posto assoluto (e secondo tra gli élite) a 1’24”. A seguire sono giunti i Dimension Data Ryan Gibbons e Jacques Reinardt van Rensburg, rispettivamente a 2’33” e 2’41”, con il primo che completa il podio assoluto. Dal sesto in poi, il venticinquenne Evan Carstens, i ritardi superano i 5′.