Tour of Oman 2017

Ma la corsa a tappe in carico ad ASO presenterà comunque contenuti interessanti. Sarà, intanto, l’esordio stagione di Fabio Aru (Astana Pro Team), chiamato a riscattare un 2016 piuttosto deludente partendo da qui affiancato dagli uomini più forti, Jakub Fuglsang e Tanel Kangert. Con la partecipazione World Tour rappresentata da 9 dei 18 team presenti, la concorrenza renderà la corsa un test importante: cominciamo dalla presenza di Romain Bardet (AG2R La Mondiale), podio al Tour l’anno scorso e anch’egli all’esordio stagionale. La UAE Abu Dhabi si presenta con Rui Costa, reduce dalla vittoria in salita al Tour de San Juan, mentre la Quick Step rilancia Bob Jungels dopo lo strabordante Giro d’Italia concluso in maglia bianca.

Ma le stelle non sono certo solo queste: ci saranno il campione olimpico Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) e Niki Terpstra (Quick Step Floors) in vista dei primi appuntamenti al nord, Sonny Colbrelli a guidare il Bahrain-Merida assieme a Giovanni Visconti. Sul terreno delle volate si sfideranno Alexander Kristoff (Team Katusha) e Tom Boonen (Quick Step Floors) in attesa del Belgio, con Sacha Modolo (UAE Abu Dhabi), Jean Pierre Drucker (BMC Racing Team), Sondre Holst Enger (AG2R La Mondiale) e Jakub Mareczko (Wilier Triestina) come principali antagonisti.

Il percorso non cambierà per niente rispetto alla precedente edizione: il Tour of Oman (che in realtà si districa solo nei dintorni della capitale Muscate presenterà proprio le stesse tappe, solo in ordine diverso. Avremo dunque due frazioni puramente per velocisti (la prima e l’ultima), tre tappe mosse ma comunque alla portata di gente veloce e la salita di Green Mountain alla penultima tappa come giudice inappellabile anche per la classifica finale.