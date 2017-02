Chaves si allontana sempre più dal Giro: il colombiano viaggia verso Tour e Vuelta

Nel corso di un’intervista al portale spagnolo Road and Mud, il direttore sportivo della Orica-Scott Neil Stephens lascia intendere, pur senza confermare ufficialmente, quali saranno gli obiettivi 2017 per Esteban Chaves. Al momento lo scalatore colombiano, nelle parole del tecnico australiano, dovrebbe prendere parte al Tour de France e alla Vuelta a España, tralasciando per almeno questa stagione il Giro d’Italia. La definizione dei programmi verrà comunicata nelle prossime settimane, tuttavia le speranze di vedere in Sardegna il ventiseienne scalatore sudamericano sono prossime allo zero.