È morto Cipriano Chemello, bronzo olimpico a Città del Messico

La storia della pista italiana perde un altro elemento: nel corso della notte è morto il settantunenne Cipriano Chemello, autentica istituzione dei velodromi tricolori. Nato nel 1945 a Crespano del Grappa, Chemello conquistò in due occasioni il titolo mondiale dell’inseguimento a squadre: nel 1966 a Francoforte con Antonio Castello, Luigi Roncaglia e Gino Pancini e nel 1968 a Montevideo con Lorenzo Bosisio, Giorgio Morbiato e Luigi Roncaglia.

Sempre nel 1968 conquistò a Città del Messico il bronzo olimpico assieme ai compagni iridati in Uruguay. Attivo anche su strada ha conquistato due frazioni alla Volta a Catalunya 1969 e una tappa alla Paris-Nice 1970. Dopo il ritiro è stato per numerosi anni tecnico della pista nel Velodromo Rino Mercante di Bassano del Grappa, prima di venir incaricato come tecnico della pista per il movimento veneto, nel quale è stato capace di formare numerosi campioni.