Nuovo acquisto per la Orica-Scott: ingaggiata la neozelandese Williams

Con il ritiro annunciato da Loren Rowney nella rosa della Orica-Scott rimaneva vacante un posto: la squadra australiana ha deciso di completare il roster con l’ingaggio di Georgia Williams. La ventitreenne neozelandese è reduce da quattro stagioni in maglia BePink e a gennaio si è classificata seconda sia nella prova in linea che in quella a cronometro nei campionati nazionali su strada. Il debutto con la nuova maglia avverrà in occasione della Omloop van het Hageland di domenica 26 marzo.