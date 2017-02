Volta ao Algarve 2017

Sono ben dodici le formazioni World Tour al via, numero più elevato rispetto alle contemporanee prove fra Spagna e Oman. Nel Team Sky manca il due volte detentore Geraint Thomas, attualmente impegnato negli allenamenti in Sudafrica; tuttavia Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski e Gianni Moscon sapranno sostituirlo degnamente. Non dispiacciono neppure l’Astana con Pello Bilbao, Moreno Moser, Luis León Sánchez e Michele Scarponi e il Team Katusha-Alpecin con José Gonçalves, Tony Martin, Baptiste Planckaert e Simon Spilak. Con tante stelle anche le due belghe: la Lotto Soudal schiera Tiesj Benoot, Jens Debusschere, Tony Gallopin e André Greipel, la Quick Step Floors va con Fernando Gaviria, Daniel Martin e Zdenek Stybar.

Il Team Dimension Data punta sugli sprint con Edvald Boasson Hagen e Mark Cavendish (c’è anche Stephen Cummings). così come la FDJ con Arnaud Démare e la Trek-Segafredo che presenta John Degenkolb e Edward Theuns. Più composite la Bora-Hansgrohe con Jan Barta, la Cannondale-Drapac che porta Alberto Bettiol, Sep Vanmarcke, Davide Villella e Wouter Wippert, il Movistar Team con Jonathan Castroviejo tra gli outsider da tenere d’occhio e il Team LottoNL-Jumbo con Dylan Groenewegen per le volate e Primoz Roglic per la generale.

Ma la lista di nomi pesante non si conclude con il lungo elenco di cui sopra: saranno in gara fra gli altri anche Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits) e Alexander Foliforov (Gazprom-RusVelo), Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) e il promettente Aldemar Reyes (Manzana-Postobón). Senza dimenticare la lunga lista degli agguerritissimi corridori locali come Manuel Amaro Antunes (W52-FC Porto), Joni Brandão (Sporting-Tavira) e Sérgio Paulinho (Efapel), a cui si aggiunge l’azzurro Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).