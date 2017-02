Cambia il finale dell’Amstel: tolta l’ultima ascesa al Cauberg

A sorpresa, viene modificato il finale dell’Amstel Gold Race: come spiega uno degli organizzatori, l’ex corridore Leo van Vliet, è stato deciso di abolire il conclusivo e decisivo passaggio sul Cauberg, lasciando così l’ultimo transito sullo strappo simbolo della corsa ai meno 19 km dalla fine. Le ultime due salitelle saranno le già note Geulhemmerberg e Bemelerberg così come non varia il luogo del traguardo, che sarà il medesimo delle ultime quattro edizioni. van Vliet spiega: «Rimuovendo dal percorso l’ultima salita del Cauberg speriamo in una sfida più aperta, con un più attaccanti in azione e maggiori possibilità per loro di anticipare il plotone».