L’UCI conferma: il Giro di Turchia rinviato a data da destinarsi

Con un comunicato pubblicato al termine dei lavori del Consiglio del ciclismo professionistico l’UCI ha annunciato che l’edizione 2017 del Presidential Tour of Turkey, previsto per la metà di aprile, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione sulla nuova data verrà presa durante la prossima riunione del Consiglio nel mese di marzo. Gli organizzatori, a fronte della scarsa (se non nulla) risposta da parte delle squadre World Tour preoccupate dalla situazione politico-sociale nella Penisola Anatolica, hanno chiesto uno spostamento a metà ottobre, con la speranza di un miglioramento nello scenario.