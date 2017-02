Parigi-Roubaix, nel 2017 un percorso con ancora più pavé

La ASO ho annunciato oggi il percorso per l’edizione numero 115 della Parigi-Roubaix, in programma per il prossimo 9 aprile: complessivamente i corridori dovranno pedalare per 257 chilometri tra Compiègne ed il celebre velodromo di Roubaix. Nel nuovo tracciato ci sono alcune novità abbastanza significative: ci saranno infatti 55 chilometri di pavé, in aumento rispetto a 52.8 dal 2016, mentre dopo 30 anni di assenza torneranno ad essere affrontati i settori di Briastre e di Solesmes che saranno rispettivamente i numeri 26 e 25. La Foresta di Arenberg, Mons-en-Pévèle e Carrefour de l’Arbre continueranno ovviamente ad essere i passaggi chiave della corsa.