Presentata l’Androni Giocattoli 2017: c’è anche Marco D’Urbano

Nella mattinata odierna è stata presentata ad Arona la Androni Giocattoli-Sidermec 2017: in una giornata caratterizzata dalla ovvia delusione per il mancato invito al prossimo Giro d’Italia, con il Team Manager Gianni Savio espressosi approfonditamente sul tema, vi è stata l’occasione per svelare la composizione della formazione. Oltre ai diciotto elementi già noti è stato svelato un diciannovesimo volto, quello di Marco D’Urbano: il venticinquenne abruzzese, reduce da una difficile stagione al Team Roth, punta a riconfermare le prestazioni viste nel 2015 con il GM Europa Ovini.