Diciotto le squadre al Tour of the Alps, di cui sette World Tour

In occasione dei Campionati del Mondo di Biathlon in corso di svolgimento nella tirolese Hochfilzen, in Austria, gli organizzatori del rinnovato Tour of the Alps hanno presentato la corsa anche alla platea austriaca annunciando al contempo quali sono le formazioni in gara dal 17 al 21 aprile nel territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Saranno 18 le squadre, tutte composte da otto elementi, al via, sette delle quali di categoria World Tour. Si tratta di AG2R La Mondiale, Astana Pro Team, BMC Racing Team, Bora-Hansgrohe, Cannondale-Drapac, FDJ e Team Sky. Sette saranno anche le compagini Professional ossia Androni Giocattoli, Aqua Blue Sport, Bardiani CSF, Caja Rural-Seguros RGA, Gazprom-RusVelo, Nippo-Vini Fantini e Wilier Triestina. Tre le formazioni Continental, vale a dire Bike Aid, Sangemini-MG.KVis e Tirol Cycling Team, a cui aggiungere la nazionale italiana.

Il presidente del comitato organizzatore Giacomo Santini ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti del campo dei partenti che dimostra il prestigio rapidamente acquisito dalla nuova gara nel contesto internazionale. Il percorso magnifico che abbiamo disegnato costituisce lo scenario perfetto nel quale un così gran numero squadre e corridori di primo piano potranno regalarci un grande spettacolo».