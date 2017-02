1 Minuti per leggerlo

Successo per il belga Ben Hermans anche sull’arrivo in salita di Green Mountain del Tour of Oman: con tale vittoria il corridore della BMC, che era già leader della classifica, ipoteca il successo finale. Sul podio di tappa, a breve distanza, Fabio Aru e Rui Alberto Faria da Costa.

