Ciclocross, lo svizzero Taramarcaz annuncia il ritiro

La prova di ciclocross di domani a Oostmalle rappresenterà non solo uno degli ultimi appuntamenti con la stagione 2016-2017 quanto l’ultima gara della carriera per uno dei corridori non belgi o olandesi di maggior talento del panorama internazionale. Ha deciso di concludere la propria attività agonistica Julien Taramarcaz. Il ventinovenne, che nelle ultime tre stagioni ha gareggiato in Belgio con la Era Real Estate-Circus, ha motivato la propria scelta con le difficoltà che avrebbe incontrato, economiche e non, a disputare un’ulteriore annata. Lo svizzero chiude con quattro titoli di campione nazionale in bacheca, l’ultimo dei quali colto a inizio gennaio.