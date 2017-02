FantaClassiche di Primavera su Zweeler – Minimo 6.500 euro di montepremi

Per tanti appassionati di ciclismo la primavera è il periodo migliore della stagione ciclistica. Grandi classiche come Giro delle Fiandre, Milano Sanremo, Amstel Gold Race, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi tengono gli appassionati incollati agli schermi tutto il pomeriggio. Come da tradizione, la stagione delle classiche inizierà con il week-end di apertura in Belgio, con la Omloop Het Nieuwsblad e la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, rispettivamente il 25 febbraio (alle 11.45) e il 26. Queste due semiclassiche rappresentano anche l’inizio della FantaClassiche di Primavera targata Zweeler.

Proprio come nel 2016, ogni partecipante dovrà creare una squadra di quindici corridori rientrando in un dato budget, che per questa edizione del FantaClassiche di Primavera sarà di 175 milioni di euro. Ad ogni corridore è stato assegnato un valore: Peter Sagan costa 40 milioni, Greg van Avermaet 35,3 milioni, Alexander Kristoff 28,9 milioni, così come John Degenkolb costa 24,1 milioni e Alejandro Valverde 23,5 milioni. I corridori possono conquistare punti classificandosi entro i primi 30 di ogni classica e entro i primi 25 di ogni semiclassica. In totale, il calendario prevede quattordici corse. Oltre alle cinque classiche (per le quali si ottengono punti anche pronosticando il vincitore), la competizione comprende anche Strade Bianche, Dwars Door Vlaanderen e Freccia Vallone.

Partecipare al gioco costa 7 euro per ogni squadra, la maggior parte dei quali andrà a far parte del montepremi finale. Su Zweeler, la conoscenza dello sport vale denaro. Infatti, il montepremi complessivo del FantaClassiche di Primavera sarà di almeno 6.500 euro. Il vincitore finale potrà vincere 619 euro, mentre il decimo della classifica potrà vincere 135 euro.

In totale ci sono 226 premi per la classifica generale. I primi cinque della classifica delle Sottoleghe riceveranno anche loro una somma da distribuire (100, 50, 35, 25, 20, 15, 10, 5 euro). Questo permetterà di rendere ancor più interessante unire le vostre conoscenze ciclistiche in una sottolega con amici, familiari e colleghi: più squadre avranno pagato, più aumenteranno i premi.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI SUBITO!