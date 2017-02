Mauritius rulez al femminile: la Halbwachs è campionessa africana anche su strada

Un campionato africano da ricordare per le isole Mauritius, che dopo aver raccolto un bronzo tra gli juniores nella cronosquadre e l’oro nella cronometro individuale con Aurelie Halbwachs, suggellano il loro dominio in campo femminile a Luxor con una doppietta nella prova in linea di 99 km; la prova, conclusasi allo sprint, ha visto vincere ancora Aurelie Halbwachs, davanti alla giovane connazionale Kimberley Le Court, classe ’96; terzo posto per una sudafricana, Charlene Roux.

Domani si concludono i giochi in Egitto con la prova maschile in linea, di 163 km.