Arthur Vichot vince il Tour du Haut Var; a Julien Simon la 2a tappa, Finetto quarto

2 Minuti per leggerlo

Il campione francese Arthur Vichot ha chiuso la due giorni del Tour du Haut Var-Matin con un primo, un secondo e un terzo posto: il portacolori della FDJ, battuto ieri da Dumoulin, ha conquistato oggi il successo nella classifica generale della corsa grazie al terzo posto nella seconda ed ultima tappa con arrivo a Draguignan. Un inizio di stagione brillante per Vichot che a fine gennaio, sempre nel sud della Francia, aveva vinto il GP La Marseillaise: per lui si tratta anche del terzo successo in carriera al Tour du Haut Var.

La tappa di oggi è risultata molto impegnativa e nel finale è saltato in vincitore di ieri Samuel Dumoulin che poi è arrivato al traguardo staccato di 30″. Nel finale i corridori del gruppo si sono marcati tra loro e tutto si è risolto con una volata ristretta: il più rapido è stato Julien Simon della Cofidis che ha trovato un successo che gli mancava addirittura dal maggio 2014.

Secondo è arrivato Julien El Farès della Delko seguito, come detto, da Arthur Vichot mentre Mauro Finetto ha conquistato l’ennesimo piazzamento chiudendo quarto; nono posto invece per Damiano Caruso. In assenza di abbuoni e di distacchi tra i primi, la classifica generale è dettata dai piazzamenti: Vichot trionfa quindi su Simon e Romain Hardy, quarto e primo degli italiani è Caruso.