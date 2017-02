Il sudafricano Willie Smit è il nuovo campione continentale d’Africa

1 Minuti per leggerlo

La gara élite maschile ha chiuso oggi in Egitto la rassegna dei Campionati Africani su strada: la vittoria è andata al 24enne sudafricano Willie Smit, corridore con un passato nell’allora Vini Fantini-Nippo. La corsa, disputata sulla distanza di 163.6 chilometri, ha visto un gruppetto di nove corridori giocarsi il successo in uno sprint ristretto: il successo di Smit è stato netto, l’eritreo Meron Abraham si è dovuto accontentare della seconda posizione mentre il terzo è stato il marocchino Ahmed Galdoune che corre in Italia con i dilettanti della Delio Gallina. Nel gruppo di testa erano presenti anche Buru, Haile, Areruya, Mansouri, Habtom e Annachnach che hanno occupato nell’ordine le posizione dalla quarta alla nona.