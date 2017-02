Sicurezza in corsa, all’E3 Harelbeke si testerà l’utilizzo di droni

Ogni anno si cerca di studiare sempre nuove soluzioni per aumentare la sicurezza delle corsa ciclistiche e di recente l’UCI ha rivisto molte regole del protocollo che devono seguire i veicoli accreditati. Dal Belgio arriva invece una nuova idea che verrà messa in pratica per la prima volta in assoluto il prossimo 24 marzo all’E3 Harelbeke: durante la classica fiamminga del World Tour si sperimenterà l’utilizzo di droni con l’obiettivo proprio di rendere più sicura la gara.

Per il momento non si sa molto altro sull’esperimento e se questo riguarderà le riprese televisive, le fotografie o altri particolari. Dei droni telecomandati che volano sopra al gruppo o agli spettatori a bordo strada possono comunque rappresentare un’altra forma di pericolo: nel dicembre 2015 durante una gara di Coppa del Mondo di sci alpino a Madonna di Campiglio uno di questi droni precipitò sulla pista sfiorando di pochi centimetri l’austriaco Marcel Hirscher che sta effettuando la sua discesa.