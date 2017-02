Tour de Filipinas: seconda tappa in volata per Sean Whitfield

Esito allo sprint per la seconda tappa del Tour de Filipinas, da Sorsogon a Naga per un totale di 177 km; una volata ristretta a 30 elementi. L’ha spuntata il giovane australiano Sean Whtifield, portacolori della formazione dilettantistica Oliver’s Real Food, risultato più veloce del coreano Sanghong Park (Lx Cycling Team) e dello spagnolo Fernando Grijalba (Kuwait-Cartucho.es). Non cambia sostanzialmente la situazione in classifica generale, con l’inglese Daniel Whitehouse saldamente al comando dopo l’ottima prestazione della prima tappa.