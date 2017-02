Lo spagnolo Fernando Grijalba vince la 3a tappa del Tour de Filipinas

1 Minuti per leggerlo

Prima vittoria stagione per la Kuwait-Cartucho.es: il 26enne spagnolo Fernando Grijalba ha conquistato infatti la terza tappa de Le Tour de Filipinas al termine di una volata tra un gruppo di una quindicina di corridori. Grijalba si è lasciato alle spalle l’australiano Benjamin Hill, il giapponese Ryu Suzuki ed i sudcoreani Sanghong Park e Daehyeon Bae.

In classifica generale resta davanti a tutti il britannico Daniel Whitehouse (Terengganu) che però non era presente nel gruppo di testa e ha tagliato il traguardo a 1’27” dal vincitore: proprio Fernando Grijalba ha fatto un bel balzo in avanti e adesso è secondo a 23″, Benjamin Hill è terzo a 24″ e Ryu Suzuku quarto a 27″.