Manca solo l’ufficialità: nel 2017 la VERVA ActiveJet non sarà in gruppo

L’anno scorso, al debutto tra le Professional, non erano dispiaciuti più di tanto, riuscendo ad accumulare quattro vittorie (tutte in patria) e tre inviti a prove World Tour, ossia Tour de Suisse, Tour de Pologne e Cyclassics Hamburg. La loro conferma nella categoria appariva scontata, anche a fronte delle parole da parte dei dirigenti.

Tuttavia le prime nubi attorno alla VERVA ActiveJet sono emerse a novembre, quando la formazione polacca non compariva nelle squadre che avevano ottenuto la licenza richiesta. Il mistero si era infittito nelle settimane seguenti dove un silenzio di tomba era sceso sia da parte dello staff del team sia dall’UCI, che nei successivi aggiornamenti non aveva mai citato la compagine diretta da Piotr Kosmala.

Una delle indiscrezioni sul possibile futuro parlava del ritorno per un anno tra le Continental, ma anche tale voce non ha trovato fondamento. E l’ufficialità manca a tutt’oggi ma, come si apprende da fonti polacche, nel 2017 la squadra non gareggerà. La causa risiede nella mancata capacità ad attrarre nuovi sponsor per rendere sostenibile il progetto che, di fatto, è collassato.

I corridori sarebbero dunque liberi di accasarsi altrove: si vocifera dei passaggi di Jiri Polnicky alla Elkov-Author e di Adam Stachowiak alla Voster Uniwheels, oltre ad ulteriori approdi in un roster che poteva contare elementi interessanti come il ceco Karel Hnik, il tedesco Jonas Koch e i polacchi Adrian Banaszek, Pawel Charucki, Pawel Franczak e Kamil Gradek.