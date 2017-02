Il percorso e le squadre invitate alla prossima Freccia Vallone

È stato presentato oggi il percorso della Freccia Vallone che partirà da Binche e si concluderà a Huy dopo 200.5 chilometri. La classica belga, in programma per il prossimo 19 aprile, si dividerà sostanzialmente in due parti: i primi 124 chilometri saranno privi di asperità di rilievo, poi i corridori si troveranno a dover affrontare la Côte d’Amay, la Côte de Villers-le-Bouillet e per la prima volta il Muro di Huy quando mancheranno circa 60 chilometri all’arrivo. Da qui inizierà un circuito di 29 chilometri da ripetere due volte: ad ogni giro il gruppo scalerà nell’ordine la Côte d’Ereffe, la dura Côte de Cherave e quindi il Muro di Huy dove sarà posto il traguardo.

Per quanto riguarda le squadre iscritte gli organizzati hanno selezionato un totale di 25 formazioni, 18 World Tour con l’obbligo di partecipazione e 7 Professional che hanno ricevuto una Wild Card. Anche questa volta tra le squadre invitate non ci sono le italiane: i posti a disposizione sono andati alle belghe Sport Vlaanderen-Baloise, WB Veranclassic e Wanty-Groupe Gobert, alle francesi Cofidis, Direct Energie e Fortuneo-Vital Concept e all’irlandese Aqua Blue.

In campo femminile invece il percorso della Freccia Vallone misurerà 124 chilometri con un solo giro finale sul circuito da 29 chilometri: negli ultimi 45 chilometri le ragazze avranno quindi sei salite tra cui due volte il Muro di Huy. In questo caso invece le squadre in gara saranno 24: a rappresentare l’Italia ci saranno Alé Cipollini, BePink-Cogeas, Servetto-Giusta, Michela Fanini ed il team italo-kazako Astana Women’s Team.