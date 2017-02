Le Tour de Filipinas, trionfo finale dell’australiano Jai Crawford

Il britannico Daniel Whitehouse non è riuscito a difendersi oggi nella quarta ed ultima tappa del Tour de Filipinas e, pur riuscendo a controllare i rivali più vicini in classifica, ha dovuto arrendersi all’australiano Jai Crawford che partiva staccato di 2’00” esatti e che è riuscito a superarlo per 28″. Crawford, 33enne della Kinan Cycling Team, è una presenza fissa negli ordini d’arrivo delle corse a tappe asiatiche e l’anno scorso aveva vinto in Indonesia il Tour de Banyuwangi Ijen.

Nell’ultima tappa di questo Tour de Filipinas c’è stata la fuga decisiva di cinque corridori che sono arrivati con 2’28” di vantaggio sul gruppo del leader. Crawford ha tirato a tutta per la classifica e così sono stati gli altri quattro a giocarsi la frazione in volata: il coreano Sanhong Park (LX Cycling Team) è uscito vittorioso davanti a Matt Boys, Mario Vogt e Damien Monier. In classifica generale, dietro a Jai Crawford e Daniel Whitehouse, il podio è stato completato da Fernando Grijalba, staccato di 51″ dal vincitore.