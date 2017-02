Le Tour de Langkawi 2017

Interessante – a giudicare dalla planimetria – forse anche la seconda tappa, con un paio di salite vere, pur se distanti dal traguardo. Poca roba comunque, la corsa si sostanzierà come sempre in un festival di volate aperte a nomi di secondo e terzo piano dello sprint mondiale. Assente il recordman di vittorie di tappa Andrea Guardini (al via nel concomitante Abu Dhabi Tour, impegno inevitabile ora che veste la maglia del team di Abu Dhabi), gli organizzatori locali hanno superato il disorientamento dettato da tale defezione (un palmarès da 22 tappe non lo rimpiazzi tanto facilmente) assicurandosi la partecipazione di Filippo Pozzato, atteso come un re sulle strade di Malesia.

Comprensibile che il corridore faro sia italiano, visto che – Asia a parte – è il nostro paese ad aver fatto sempre la parte del leone in startlist (e negli ordini d’arrivo). Anche stavolta, presente una sola formazione World Tour (una Dimension Data infarcita di seconde linee), saranno le squadre italiane a caratterizzare la corsa: Androni, Wilier, Bardiani e Nippo, le Professional ci sono tutte; oltre a quelle citate, presenti solo altre due squadre di seconda categoria (UnitedHealthcare e Manzana), per il resto un florilegio di Continental più o meno locali.

Per gli sprint lotta tra Jakub Mareczko, Andrea Palini e Greg Henderson, chissà se la gloria nazionale Anuar Manan avrà la possibilità di inserirsi in qualche podio veloce. Per la classifica solito terno al lotto, anche se Egan Bernal potrebbe far la voce grossa a Cameron Highlands. Occhio anche a Carlos Alzate, Giacomo Berlato e John Kronborg Ebsen. Spiace dirlo ma questa corsa, quando venne creata 21 anni fa, partiva con tutt’altri presupposti; il lento declino in atto già da diversi anni non accenna a interrompersi neanche stavolta.