Presentata la Liegi-Bastogne-Liegi: dure novità nel tracciato

2 Minuti per leggerlo

Sarà una Liegi-Bastogne-Liegi molto più impegnativa quella a cui assisteremo il prossimo 23 aprile: gli organizzatori di ASO hanno infatti svelato oggi il percorso dell’edizione 2017 che presenta un nuovo trittico di côtes che potrebbe scatenare battaglia già a parecchi chilometri di distanza dal traguardo. Le novità sono concentrate in pochi chilometri a partire dai meno 90: nell’ordine verranno affrontate la Côte de Pont (1 km al 10.5%), la Côte de Bellevaux (1.1 km al 6.8%) e la Côte de la Femme Libert (1.2 km al 12.1%). A seguire, prima del finale sullo strappo di Ans, verranno affrontare salite classiche come Col du Rosier, Col du Maquisard, Côte de la Redoute, Côte de La Roche-aux-Faucons e Côte de Saint-Nicholas.

Gli organizzatori hanno annunciato le squadre Professional che hanno conquistato le sette Wild Card a disposizione. Cofidis, Direct Energie, Sport Vlaanderen-Baloise, WB Veranclassic, Wanty-Groupe Gobert e Aqua Blue sono le squadre che hanno ricevuto il doppio invito a Freccia e Liegi, l’ultima differenza nella startlist sarà rappresentata dalla Roompot che disputerà la Liegi al posto della Fortuneo-Vital Concept.

Quest’anno per la prima volta si disputerà anche una Liegi-Bastogne-Liegi al femminile a cui è stato riconosciuto subito lo status di corsa del Women’s World Tour. I chilometri totali saranno 135.5 ed il finale ricalcherà quello della gara maschile con Redout, Roche-aux-Faucons e Saint-Nicholas nell’ordine: al posto del Col du Maquisard invece ci sarà la Côte de la Vecquée. Come anche alla Freccia, saranno 24 le squadre al via di cui cinque italiane o di matrice italiana: si tratta di Alé Cipollini, Astana Women’s Team, BePink-Cogeas, Michela Fanini e Servetto-Giusta.