Volta ao Alentejo 2017

Il percorso è esigente sin dall’inizio: la prima tappa, con arrivo a Castelo de Vide, presenta cinque gpm compreso quello che porta al traguardo nel pittoresco municipio ai confini con la Spagna. In leggerissima pendenza anche l’arrivo della seconda frazione mentre le rimanenti tre giornate non dovrebbero sfuggire alle grinfie dei velocisti (con qualche dubbio in più per l’appuntamento conclusivo, che potrebbe favorire qualche colpo di mano).

A differenza dell’Algarve il cast di partenti è di rango decisamente inferiore: dalla prodigiosa cifra di dodici team World Tour all’Alentejo sarà presente solo il Movistar Team, comunque ben strutturato visto che schiera Andrey Amador, Carlos Barbero, Adriano Malori e Nelson Oliveira. Cinque le squadre Professional: la Caja Rural-Seguros RGA con Eduard Prades, la CCC Sprandi Polkowice con Jan Hirt, la Gazprom-RusVelo con Roman Maikin, la Israel Cycling Academy con Luis Lemus e la Manzana-Postobón con l’idolo di casa Ricardo Vilela.

Ecco, gli spunti di maggior interesse provengono probabilmente dagli elementi delle formazioni Continental, in primo piano quelle locali. Nella Efapel c’è l’argento olimpico di Atene 2004 Sérgio Paulinho, nel Louletano-Hospital de Loulé la coppia spagnola David De la Fuente e Vicente García de Mateos, nella LA Aluminios-Antarte il solido Edgar Pinto, nella RP Boavista l’eterno quarantenne (e al debutto stagionale) Rui Sousa e nella W52-FC Porto, in assenza di Amaro Antunes, ecco Gustavo César Veloso. La più competitiva appare però la Sporting-Tavira che avrà al via l’azzurro Rinaldo Nocentini, il portoghese Fabio Silvestre e gli spagnoli Jesús Ezquerra e Alejandro Marque.

Tra le Continental straniere come non citare la Axeon-Hagens Berman diretta da Axel Merckx che porta in gara il fenomeno annunciato Adrien Costa e i meno pubblicizzati ma altrettanto validi Christopher Lawles e Neilson Powless. Buon livello anche per l’altra compagine statunitense in gara, ossia la Rally Cycling con Rob Britton, Evan Huffman e il debutto dell’iridato juniores a crono Brandon McNulty. Solita formazione quadrata per la Euskadi Basque Country-Murias con la sicurezza Garikoitz Bravo e per la Metec-TKH con Johim Ariesen come sprinter designato. Completano il quadro l’irlandese An Post Chain Reaction (Jonas Bokeloh e Prezmyslaw Kasperkiewicz) e le norvegesi Team Coop (il velocista è August Jensen) e il Team Sparebanken Sør con Fridtjof Røinås, nome ostico a livello grafico ma interessante ciclisticamente parlando.