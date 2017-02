A 39 anni Rinaldo Nocentini sa ancora vincere: sua la prima tappa della Volta ao Alentejo

A distanza di sette anni Rinaldo Nocentini è tornato a tagliare per primo il traguardo di una corsa internazionale: l’anno scorso alla sua prima stagione portoghese il corridore della Sporting-Tavira si era aggiudicato la classifica generale del Trofeu Agostinho, ma oggi il 39enne aretino è sfrecciato davanti a tutti al termine della prima tappa della Volta ao Alentejo, corsa promossa quest’anno alla categoria 2.1.

Il tracciato molto impegnativo di questa frazione prevedeva quattro gran premi della montagna più l’arrivo in leggera salita a Castelo de Vide: davanti a giocarsi la vittoria è rimasto un drappello di circa 25 unità e Rinaldo Nocentini è stato nettamente il più rapido, lasciandosi alle spalle Eduard Prades della Caja Rural e Carlos Barbero della Movistar. Nocentini è quindi anche il primo leader della corsa, mentre la giornata non è stata altrettanto positiva per l’altro italiano in corsa: Adriano Malori, infatti, si è ritirato poco prima di arrivare alla fase più impegnativa della tappa.