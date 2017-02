La società Golazo salva la National Sluitingprijs Putte-Kapellen

Quella disputata lo scorso 11 ottobre e vinta in volata dal belga Roy Jans non è stata l’ultima edizione della Nationale Sluitingprijs come sembrava in un primo momenti: gli organizzatori della corsa infatti si erano tirati indietro, ma al loro posto c’è stato l’intervento provvidenziale della società Golazo, uno dei maggiori organizzatori di eventi sportivi in Belgio, che ha salvato il futuro della classica di chiusura del calendario belga che nel 2017 si disputerà il 17 ottobre. Nel nuovo accordo siglando in questi giorni c’è anche la clausola di tenere il comune di Putte-Kapellen come sede della corsa almeno per i prossimi 5 anni.