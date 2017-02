Niente Giro d’Italia per Chaves: ma la Orica schiera i gemelli Yates

La Orica-Scott ha annunciato ufficialmente oggi i programmi dei propri corridori di punta per quanto riguarda le grandi corse a tappe. Dopo due partecipazioni al Giro d’Italia (con un 2° posto) e tre alla Vuelta a España (un 3° e un 5° posto), il colombiano Esteban Chaves farà finalmente il proprio debutto al Tour de France dove, ovviamente, punterà ad ottenere il miglior risultato possibile in classifica generale.

Con Chaves dirottato in Francia, la Orica-Scott ha deciso di schierare al via del Giro d’Italia una squadra senza dubbio molto competitiva che sarà capitanata da Adam Yates e Simon Yates, i due gemelli britannici classe 1992 che hanno già dimostrato di avere ottimi numeri. Nel 2016 Adam è stato il miglior giovane del Tour de France dove ha chiuso quarto in classifica a soli 21″ dal podio, Simon invece si è piazzato sesto alla Vuelta. Per la prima volta in carriera i gemelli Yates disputeranno due Grandi Giri nella stessa stagione visto che entrambi staccheranno dopo il Giro per poi disputare la Vuelta dove sarà presente anche Chaves.