Abu Dhabi Tour, nella caduta finale ferite per Doull: colpa dei freni a disco?

Tra chi è stato coinvolto nella caduta sotto l’arco dell’ultimo km nella prima frazione dell’Abu Dhabi Tour vi è anche Owain Doull: il gallese del Team Sky è risalito in sella come gli altri malcapitati protagonisti della scivolata, tagliando il traguardo di giornata. L’ex pistard, come testimoniano le foto pubblicate sul proprio profilo Twitter dalla giornalista australiana Sophie Smith, ha riportato fra l’altro un taglio sulla parte sinistra della schiena.

Data la tipologia del taglio la ferita pare proprio essere causata dai freni a disco montati da alcuni elementi del plotone, come i corridori della Quick Step Floors; fra di loro è stato coinvolto nella caduta Marcel Kittel, che non ha potuto così disputare lo sprint. L’ipotesi della responsabilità dei freni a disco nel taglio per il ventitreenne viene confermata anche dallo squarcio presente nella calzatura di Doull; una lama calda come il freno a disco può tranquillamente trapassare anche un materiale come il cuoio.

Sarà interessante assistere le reazioni a tale evento da parte del sindacato dei ciclisti, già particolarmente contrario a l’introduzione in gruppo di tale tecnologia.