I convocati azzurri per l’ultima prova di Coppa del Mondo su Pista a Los Angeles

1 Minuti per leggerlo

Nel fine settimana a Los Angeles si disputerà la quarta ed ultima prova della Coppa del Mondo su Pista 2016/2017: per questo appuntamento i tecnici nella nazionale italiana hanno convocato un totale di 12 atleti, divisi tra 8 donne e 4 uomini. Punta in alto il quartetto femminile dell’Inseguimento a Squadre che si presenta negli Stati Uniti come leader della classifica di Coppa del Mondo di specialità.

I convocati

DONNE

Alzini Martina (Alé Cipollini)

Barbieri Rachele (Cylance Pro Cycling)

Confalonieri Maria Giulia (G.S. Fiamme Oro)

Fidanza Martina (Eurotarget – Still Bike)

Frapporti Simona (G.S. Fiamme Azzurre)

Pattaro Francesca (Bepink)

Valsecchi Silvia (Bepink)

Vece Miriam (Valcar Pbm)

UOMINI

Castegnaro Francesco (Team Pala Fenice A.S.D.)

Ceci Francesco (G.S. Fiamme Azzurre)

Giordani Carloalberto (Team Colpack)

Moro Stefano (Gavardo Bi&Esse Carrera Tecmor Asd)