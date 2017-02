Jan Denuwelaere segna il record del mondo di salto in alto su bici: 80 cm!

Da anni il gran finale della stagione di ciclocross è rappresentato dal Soudal Masters di Waregem, una sorta di galà finale che prevede oltre alla canonica gara alcune prove collaterali singolari, come una staffetta mista (vinta dai fratelli Sweeck e da Joyce Vanderbeken sui fratelli Van Der Poel e Sophie De Boer) e soprattutto una gara di salto in alto su bici, un estremizzazione del tradizionale salto dell’ostacolo. Il vincitore è Jan Denuwelaere, ex-gregario di Wout Van Aert già noto più per vicende bizzarre che per le sue prestazioni, come quando a Essen fu ‘abbattuto’ da una spallata di Zdenek Stybar al Bpost Bank Trofee e tagliò il traguardo cadendo, risultando comunque vincente per la squalifica del ceco, oppure quando l’anno scorso fece andare su tutte le furie re Sven tirando la volata a Van Aert da quasi doppiato.

Denuwelaere è scomparso dai radar per preparare appositamente il record, e ci è riuscito, battendo il record di Tom Meeusen di 75 centimetri risalente a due anni fa ed eguagliato nell’occasione.