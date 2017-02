L’olandese Johim Ariesen vince la 2a tappa della Volta ao Alentejo

1 Minuti per leggerlo

Vittoria olandese nella seconda della Volta ao Alentejo in Portogallo: il 28enne Johim Ariesen conferma di avere un ottimo feeling con questa corsa riuscendo a cogliere oggi il quarto successo personale qui dopo quello del 2016 ed i due del 2015. Ariesen è il velocista della Metec-TKH e sul traguardo di Portel è riuscito a battere lo spagnolo Carlos Barbero della Movistar. Nelle prime otto posizioni si sono piazzati corridori di otto nazionalità diverse: alle spalle dei primi due sono arrivati nell’ordine l’americano Joyce, lo sloveno Tratnik, il britannico Lawless, il portoghese Oliveira, il russo Maikin ed il colombiano Molano.

I 6″ di abbuono conquistati per la seconda posizione, uniti ai 4″ presi già ieri per il terzo posto e ai 3″ presi oggi ad un traguardo volante, hanno portato Carlos Barbero in testa alla classifica generale davanti all’arentino Rinaldo Nocentini che ieri s’era imposto nella prima tappa.