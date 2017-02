È morto a 95 anni Vito Ortelli, protagonista negli anni ’40

1 Minuti per leggerlo

Nella notte odierna è giunta la notizia della morte di Vito Ortelli: nato a Faenza il 5 luglio 1921 e professionista dal 1940 al 1952, Ortelli vanta la vittoria di una tappa al Giro d’Italia, del titolo italiano in linea nel 1948, di due Milano-Torino e di un Giro del Piemonte. Il suo miglior piazzamento al Giro d’Italia giunse nel 1946 quando salì sul terzo gradino del podio, preceduto solo dai leggendari Gino Bartali e Fausto Coppi.

Sia nel 1946 che nel 1948 vestì la maglia rosa (per un totale di undici giorni), traguardo che lo rendeva il meno giovane ancora in vita a vestire il simbolo del primato E dal decesso a fine dicembre di Ferdi Kübler era anche il più anziano in vita ad essere salito sul podio finale. Al termine della carriera Ortelli si è dedicato all’officina di biciclette aperta dal padre a Faenza nel 1920 lavorandovi fino alla fine degli anni ’80.