Ora c’è l’ufficialità, il Giro d’Italia 2017 sarà trasmesso da Rai Sport (e da Rai 2)

Con la trasmissione di Dubai Tour prima e Abu Dhabi Tour poi era di fatto tutto scontato, tuttavia un annuncio ufficiale vero e proprio ancora tardava. Mercoledì 1 marzo alle 14.00 verrà sigillato con i crismi dell’ufficialità il nuovo accordo che permetterà la visione per le prossime stagioni (dovrebbero essere due, ma manca ancora la conferma) le prove organizzate da RCS Sport (oltre alle due gare emiratine anche Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Giro d’Italia, Gran Piemonte, Milano-Torino e Il Lombardia) sui canali RAI.

Nel primo giorno di marzo è infatti prevista una conferenza stampa presso la sede RAI di Roma di Viale Mazzini alla presenza dei responsabili dell’Ente di Stato (fra cui il direttore generale Antonio Campo Dall’Orto) e i vertici di RCS Sport (compreso il presidente e amministratore delegato Urbano Cairo).

Come ampiamente vociferato nei mesi scorsi vi sarà un cambio di canale per la trasmissione delle prove: oltre alla consueta diretta su Rai Sport, il Giro d’Italia 2017 (e verosimilmente anche gli altri eventi, ma anche in questo caso manca il suggello definitivo) verrà trasmesso su Rai 2 e non più su Rai 3.