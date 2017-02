Rinaldo Nocentini 5° nella 3a tappa della Volta ao Alentejo, vince Sebastian Molano

Prima vittoria stagionale per la formazione colombiana Manzana-Postobón: il successo è arrivato al termine della terza tappa della Volta ao Alentejo grazie al 22enne velocista Sebastian Molano che l’anno scorso aveva già vinto in Europa una tappa della Vuelta Comunidad de Madrid. Nonostante un percorso pianeggiante, la tappa è stata molto combattuta ed il gruppo ha lasciato pochissimo spazio ai vari tentativi di fuga: in un paio di occasioni il plotone s’è anche in più parte, prima per via di una caduta e poi per l’alta velocità, tanto che alla fine solo un gruppo di circa 90 corridori è arrivato davanti.

La tappa odierna si concludeva a Mértola su un strappo di 200 metri al 10%: Sebastian Molano è riuscito a sprintare meglio di tutti, lasciando lo statunitense Christopher Lawless in seconda posizione. Tra i primi due e tutti gli altri è stato addirittura registrato un distacco di 2″: terzo è arrivato il leader della corsa Carlos Barbero con Johim Ariesen quarto ed il nostro Rinaldo Nocentini quinto. In classifica generale allunga in testa Carlos Barbero della Movistar che nel corso della tappa ha conquistato anche 6″ di abbuono vincendo entrambi i traguardi volanti previsti: Rinaldo Nocentini ora lo segue staccato di 12″.