Al via i Campionati Asiatici: il Kazakistan domina la cronosquadre

1 Minuti per leggerlo

In Bahrain hanno preso il via oggi i Campionati Asiatici su strada con la cronometro a squadre maschile: la prova, disputata all’interno del Bahrain International Circuit sulla distanza di 38.4 chilometri, è stata dominata dal Kazakistan che ha schierato un sestetto di soli corridori World Tour dell’Astana Pro Team. Alexey Lutsenko, Dmitriy Gruzdev, Andrey Zeits, Daniil Fominykh, Zhandos Bizhigitov e Bakhtiyar Kozhatayev ha fatto segnare un tempo di 47’20” e hanno lasciato il Giappone di Yukiya Arashiro a 1’00” esatto di distacco; terzo posto a 1’28” per la nazionale di Hong Kong.