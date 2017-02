Omloop Het Nieuwsblad, è di nuovo Van Avermaet su Sagan. Bravi Felline, Gatto e Trentin

Esattamente come un anno fa Greg Van Avermaet vince la Omloop Het Nieuwsblad battendo Peter Sagan e confermando che l’arrivo di Gand è tagliato su misura delle sue gambe, mentre il Campione del Mondo rimbalza un’altra volta. Lo sprint era stato lanciato da Sep Vanmarcke, il terzo uomo di questa triade perfetta, ma Van Avermaet ha esibito uno spunto irresistibile ai 200 metri; Sagan ha tentato di rinvenire ma proprio come 12 mesi fa ha desistito a pochi metri dall’arrivo, avendo finito la benzina. Per la BMC si tratta dell’undicesima vittoria stagionale, per Bora-Hansgrohe e Cannondale-Drapac si sarebbe trattato della prima, ma sarà per la prossima volta.

I tre erano partiti insieme ad Alexis Gougeard in cima all’Eikenberg, ai -55, e strada facendo avevano raccattato (e staccato) i fuggitivi della prima ora, fino a restare soli sul tratto in pavé di Paddestraat, a 30 km dalla fine. Il gruppo, molto frazionato, non ha avuto la forza di reagire subito, e a nulla sono valsi gli sforzi di Sky prima e Quick-Step poi. Né tantomeno l’azione di un drappello comprendente Fabio Felline (Trek-Segafredo) e Matteo Trentin (Quick-Step Floors) tra gli altri, che ha tentato disperatamente di chiudere il gap e tra i -30 e i -20 non ci è neanche andato lontano.

Felline poi ha staccato tutti gli altri andando a conquistare il quarto posto davanti a Oscar Gatto (Astana) e Luke Rowe (Sky). Nono posto per Trentin. Messi fuori causa da una caduta diversi protagonisti tra cui il più atteso, Tom Boonen, che si è in seguito ritirato: per lui la Omloop Het Nieuwsblad resterà una lacuna mai colmata in una carriera strepitosa.

