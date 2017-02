Podio olandese al Het Nieuwsblad femminile: vince Lucinda Brand, quinta Longo Borghini

2 Minuti per leggerlo

È un podio tutto olandese quello che ha caratterizzato oggi la prova d’apertura del calendario internazionale europeo del ciclismo femminile: all’Omloop Het Nieuwsblad la vittoria è stata conquistata dalla 27enne Lucinda Brand, alla prima uscita ufficiale con la maglia della sua nuova squadra, il Team Sunweb. La Brand è arrivata da sola al traguardo dopo essersi avvantaggiata dal gruppetto di testa a circa 4 chilometri dall’arrivo.

Grandi protagoniste della gara odierna sono state Ellen Van Dijk e la nostra Elisa Longo Borghini che hanno attaccato nel tratto più duro della gara (sul Paterberg) e sono arrivate a sfiorare il minuto e mezzo di vantaggio sulle prime inseguitrici. Superato l’ultimo muro, il Molenberg, a 35 chilometri dall’arrivo la situazione è cambiata e sulle due battistrada sono poi rientrate prima Lucinda Brand e Chantal Blaak (in precedenza vittima di una caduta e di problemi meccanici), poi anche Annemiek Van Vleuten e Amanda Spratt, con quest’ultima che nel finale ha fatto l’elastico soffrendo ad ogni accelerazioni delle rivali.

Attacchi e contrattacchi negli ultimi chilometri ed il Team Sunweb ha giocato perfettamente le proprie carte: il primo tentativo di Lucinda Brand è andato a vuoto, il secondo è stato quello buono con 10″ guadagnati che sono rimasti tali praticamente fino al traguardo. La volata per la seconda posizione è stata vinta da Chantal Blaak davanti ad Annemiek Van Vleuten ed Ellen Van Dijk: la prima non olandese dell’ordine d’arrivo è stata la nostra Elisa Longo Borghini che ha tagliato il traguardo in quinta posizione.