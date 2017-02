Solo Italia alla Classic de l’Ardèche: Finetto primo, poi Cattaneo e Gavazzi

Spettacolare giornata per i colori italiani in Francia, dove oggi si disputata la Classic de l’Ardèche. A vincere la corsa transalpina è stato Mauro Finetto che, partito molto bene in questa stagione, è riuscito a conquistare la sua prima vittoria con la maglia della Delko Marseille: in questo 2017 Finetto era già salito sul terzo gradino del podio al Trofeo Laigueglia ed in una tappa dell’Etoile des Bessèges dando la sensazione che la vittoria fosse nell’aria.

Fin dal quinto chilometro di gara la corsa è stata caratterizzata da una fuga di Hubert Dupont, Romain Le Roux, Loïc Chetout, Andrea Vendrame e Nikolay Mihaylov a cui in un secondo momento si è aggiunto anche Gatis Smukulis. I sei hanno avuto un vantaggio massimo di quattro minuti e mezzo ma è stato soprattutto il lavoro della FDJ a spegnare i loro sogni di gloria: Chetout, Vendrame e poco dopo anche Dupont sono stati gli ultimi ad arrendersi a poco più di 20 chilometri dall’arrivo.

In contropiede ci hanno provato Calmejane e Jeannesson ma ad essere decisiva è stata l’ultima salita della corsa, la Côte du Val d’Enfer dove Pierre Latour ha attaccato portandosi dietro Mattia Cattaneo, Mauro Finetto ed Eduardo Sepulveda. Latour ha provato ad anticipare la volata ma non gli è andata bene, e così lo sprint ha premiato proprio Mauro Finetto della Delko, mentre l’Androni Giocattoli conferma l’ottimo periodo di forma dei suoi corridori piazzando a podio sia Mattia Cattaneo, secondo, che Francesco Gavazzi, terzo; Sepulveda e Latour hanno completato la top5 di giornata.