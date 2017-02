Filippo Fortin (Tirol) vince in volata il GP Izola, secondo Marko Kump

Vittoria italiana oggi in Slovenia al GP Izola dove a trionfare è stato Filippo Fortin, 28enne velocista che da quest’anno veste la maglia della Tirol Cycling Team, formazione austriaca con lo status di Continental. Nella volata conclusiva Fortin è riuscito a lasciarsi alle spalle il padrone di casa Marko Kump, corridore della UAE Team Emirates ed in gara qui con una selezione nazionale; terzo posto per l’altro sloveno Matej Mugerli. Nello sprint finale sono arrivati discreti piazzamenti anche per altri atleti italiani: dal nono all’undicesimo posto si sono piazzati nell’ordine Paolo Totò, Davide Mucelli e Marco Zamparella.